В РАН призвали власти учитывать тренды климата на фоне потопа в Сочи

Потопы в Крыму, а теперь и в Сочи могут связаны не только с аномальными осадками, но и с тем, что инфраструктура городов оказалась неподготовленной к аномальной непогоде. Властям следует прислушиваться к ученым и учитывать тренды изменения климата, заявила «360» ведущий научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева.

Эксперт подчеркнула, что такие сильные неблагоприятные природные явления, которые можно было наблюдать в Крыму, а теперь и Краснодарском крае, могут быть связаны с разбалансировкой климатической системы. Хотя она никогда не находится в статичном состоянии, но активные изменения начались еще в 60-х годах прошлого века.

«Изменения различных параметров климата идут постоянно. В частности, есть тренд на увеличение температуры. Все эти годы он только растет», — отметила она.

По ее словам, климатологи полагают, что в будущем изменения не поменяют климатическую картины в разных регионах кардинально. Иными словами, там, где было сухо, станет еще суше, а в тех районах, где и так в большом количестве выпадали осадки, их стоит ждать в еще большем размере.

Все эти наблюдения следует учитывать региональным властям при возведении инфраструктуры, строительстве домов, проектировании систем водоотведения, ливневок, которые должны справляться с осадками.

«Сейчас власти должны понимать, что идут изменения климата. Это нужно учитывать и быть готовым к возможным аномалиям», — подчеркнула Ананичева.

Ранее в оперштабе Сочи по ликвидации последствий непогоды сообщили о продолжении ликвидации последствий подтоплений. Все подразделения коммунальных служб, аварийных бригад и спасателей работают в усиленном режиме.

В городе включены установки для оповещения населения о возможных подтоплениях. Жителей и туристов предупредили о том, что им нужно быть готовыми к эвакуации. В местах подтоплений дежурят экипажи «Кубань-СПАС», Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ и МКУ «Служба спасения Сочи».