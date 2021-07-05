Сошедший сель остановил движение автотранспорта на федеральной трассе Джубга-Сочи. Как сообщил ТАСС со ссылкой на краевой главк МВД, машины не могут проехать по обеим полосам.

По данным ведомства, сход сели произошел в районе поселка Гизель-Дере. Длина грязевого потока составила 40 метров в длину, в высоту он достиг двух метров.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье» уточнил, что о селей сейчас освобождают шесть трасс в Сочи и Туапсе.

Дорожники освободили от селевых масс трассу А-149 Адлер — Красная Поляна. Движение на этой дороге восстановили полностью. Продолжается устранение завалов на трассе Джубга — Сочи в Лазаревском районе.

Под Туапсе для транспорта оказалось недоступно село Агой. Дорожные рабочие уже убрали с дороги 80 кубометров грунта и камней, но проезд транспорта все еще недоступен.

Оползень оставил на трассе около села Дедеркой только одну полосу. Для проезда машин временно ввели реверсивный режим.

Обильные осадки обрушились на Сочи и другие курорты Краснодарского края в минувшее воскресенье, 4 июля. Власти перевели в режим повышенной готовности все коммунальные службы. Жителей и туристов попросили приготовиться к эвакуации.