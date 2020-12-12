За сутки в России от COVID-19 умерли 560 человек

«За последние сутки подтверждено 560 летальных случаев… За весь период по России умерло 46 453 человека», — рассказали в оперштабе.

С понедельника, 14 декабря, в Москве откроется запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп риска. Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг, уточнил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге. Градоначальник добавил, что по роду своей работы эти люди контактируют с миллионами, рискуют сами, а в случае заболевания представляют угрозу для окружающих.

Также в Подмосковье ждут поставку порядка 10 тысяч вакцин от коронавируса. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что сейчас у врачей, сотрудников системы образования и МФЦ есть приоритет при получении вакцины.

На сегодняшний день в Московской области прививку от коронавируса уже получили 6,5 тысяч жителей. Из них более половины — медицинские работники. Для вакцинации используется препарат «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи.