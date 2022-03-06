Z и V: Казанский федеральный университет поддержал российскую спецоперацию

Казанский федеральный университет принял участие в акции поддержки проведения спецоперации на Украине. На зданиях вуза появились буквы Z и V.

Фотографии со зданиями университета опубликовал RT. Для изображения букв Z и V в вузе выключили свет во всех помещениях, кроме определенных. В итоге на зданиях получились две светящиеся буквы.

Источник фото: t.me/rt_russian

Ранее Минобороны объяснило, что буква Z якобы означает «За победу». А знак V несет в себе сразу два смысла: «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Расшифровки оказались с отсылками к кинематографу. При этом военные эксперты заявляли, что речь идет об обозначении российских военных группировок — «Запад» и «Восток».

Акции в поддержку российской спецоперации проходят в разных городах. В Котельниках провели автопробег, а в Дохе российский спортсмен Иван Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме. Гимнаст выиграл бронзовую медаль на соревнованиях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира. Спецоперация продолжается на Украине 11-й день.