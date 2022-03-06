Автопробег в поддержку спецоперации России на Украине прошел в Котельниках

Автопробег в поддержку специальной военной операции России на Украине прошел в Котельниках. Всего в мероприятии приняли участие более 20 участников и семь автомобилей, украшенных флагами России и буквой Z.

«Это долг каждого понимающего человека и каждого по истине россиянина, который солидарен со всеми ситуациями, акциями. И я хочу поддержать Владимира Путина и ЛДНР, что бы у них был мир. И жили они в мире и без войны», — рассказал член Общественной палаты г. о. Котельники Алексей Теплухин.

Участники автопробега преодолели маршрут от дома культуры «Силикат» до Спортивного комплекса на Белой Даче. За ним наблюдали молодогвардейцы, студенты, депутаты и просто неравнодушные к происходящим событиям горожане.

«Идея пришла спонтанно на самом деле. Просто местные жители собрались, подключились депутаты, молодежь, наша общественность, администрация. Сами изъявили инициативу, потому что понимаем, что нашим ребятам сейчас там тяжело. И хотим хоть как-то поддержать их и помочь им», — сообщил руководитель отделения «Молодой гвардии» в г. о. Котельники Никита Сафонов.

После завершения автопробега участники выстроили свои машины в виде знака Z. На площадке спортивного комплекса к акции присоединились другие неравнодушные жители, которые развернули триколор.