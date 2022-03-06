Гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения в Дохе с буквой Z на форме

Российский спортсмен Иван Куляк выиграл бронзовую медаль на соревнованиях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. На церемонию награждения он вышел вышел в майке с буквой Z на груди, сообщил «Матч ТВ».

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила телеканалу, что это была личная инициатива Куляка пишет ИА Nation News.

«Наши ребята — патриоты России. Видимо, в нем эта штука сыграла, и нас он не поставил в известность», — пояснила она.

Россияне выступали на этих соревнованиях в нейтральном статусе. Решение об этом вынесла Международная федерация гимнастики (FIG). Владислава Уразова была лидером в упражнениях на бревне, а Мария Минаева — в вольных упражнениях, Виктория Листунова выиграла золото в соревнованиях на брусьях, а Минаева в этом виде соревнований взяла серебро.

По словам представителей российской делегации, во время турнира руководство FIG хотело пойти на безосновательную дисквалификацию российских спортсменов, но в ситуацию вмешалась глава организации Моринари Ватанабэ. А гимнастки с Украины не хотели выходить на церемонию награждения, если победителями соревнований становились участницы российской сборной.