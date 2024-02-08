Эксклюзив 08 февраля 2024, 13:06 «Взорвет весь мир». Интервью Путина Карлсону вызвал серьезный ажиотаж Политолог Волох: выборы в США и России затронут в интервью Карлсона и Путина

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Весь мир ждет интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Его должны опубликовать 9 февраля в 02:00 по московскому времени. Эксперты и журналисты продолжают обсуждать возможные темы беседы. В стриме «360» это сделали профессор Государственного университета управления, доктор политических наук Владимир Волох и Екатерина Малашенко.

Политолог напомнил, что Такер Карлсон — журналист, которого знают во всем мире.

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«Конечно, встреча с нашим главой государства, президентом России Владимиром Путиным, взорвет весь мир», — высказался Волох.

По мнению эксперта, журналист побеседовал с Путиным на важнейшие государственные вопросы, которые волнуют не только жителей России или США, но и весь мир. Он предположил, что в беседе они затронут тему могущества российской стороны.

«Скорее всего, это были вопросы, касающиеся могущества Российский Федерации, смены центра полюса притяжения внимания населения страны. Наверно, они говорил о предстоящих выборах, которые будут и в Соединенных Штатах, и в Российской Федерации», — подчеркнул Волох.

Также он предположил, что Карлсон задаст российскому лидеру вопросы, касающиеся отношений с Европой и ситуации, которая сложилась на Украине.

Обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци заявил, что обеспокоен из-за выхода интервью с Путиным. Он напомнил, что президент России почти четыре года не давал интервью «легитимным» западным журналистам. Причем Фиглюцци назвал своего коллегу не журналистом и не репортером. По его словам, Карлсон лишь «играл одного из них на телевидении».