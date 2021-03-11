В Северодвинске задержали мужчину, который взял в заложницы сотрудницу микрозаймов. Он сдался, пишет Life.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пока это все подробности.

До этого полиция перекрыла практически весь квартал возле здания, в котором вооруженный мужчина захватил в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов «Деньги в руки». Как сообщила сотрудница соседнего магазина, спецслужбы готовились к штурму. Они также вели со злоумышленником переговоры.

«Немного выпивающий, но не алкаш. Служил в горячих точках. Его, говорят, просто достали коллекторы», — рассказала она «360», отметив, что как покупатель он был вежлив.

По данным Life, некоторое время назад 54-летний мужчина стал получать от коллекторов угрозы. А сегодня он выпил и с обрезом пошел в фирму. Там он потребовал, чтобы на место приехал директор микрозаймов и извинился за такие методы работы с должниками.

Жительница дома, где расположена фирма, рассказала «360», что перед тем, как омоновцы оцепили территорию, она услышала непонятный хлопок. Потом увидела сотрудников с автоматами.