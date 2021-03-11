Силовики приготовились штурмовать фирму микрозаймов в Северодвинске, где захватили заложницу

Правоохранители готовят штурм здания в Северодвинске, в котором расположена фирма микрозаймов — ранее мужчина захватил в заложники одну сотрудницу. Об этом «360» сообщили с места событий.

О готовящемся штурме «360» сообщила сотрудница одного из магазинов, расположенных рядом с фирмой микрозаймов. Ранее она уточнила, что вместе с другими работниками находится в другом конце здания. Они закрылись в одном из помещений, полицейские на разрешали оттуда выходить.

«Готовится штурм. Нас отправили в дальнее помещение», — рассказала она.