Полиция перекрыла практически весь квартал возле здания, в котором вооруженный мужчина захватил в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов «Деньги в руки» в Северодвинске. На месте работает ОМОН, рассказала «360» сотрудница одного из соседних магазинов Юлия.

«Неадекватный мужчина, предположительно вооруженный, забаррикадировался с заложницей. Полиция оцепила почти квартал. Прибыли все службы, ОМОН», — рассказала Юлия.

Она отметила, что вместе с другими сотрудниками сейчас находится внутри здания — они заперлись в другом конце магазина. Прибывшая на место полиция пока не разрешает им покинуть здание. При этом криков или хлопков, которые бы указывали на то, что мужчина открыл огонь, никто не слышал.

Юлия отметила, что сейчас правоохранители ведут с захватчиком переговоры. Она добавила, что мужчина — «постоянный покупатель».

«Как покупатель, он всегда вежливый, немного выпивающий, но не алкаш. Служил в „горячих точках“. Его, говорят, просто достали коллекторы», — рассказала собеседница «360».

Ранее Telegram-канал Life Shot сообщил, что мужчина пока не отпускает девушку, которую захватил в заложники, но дал ей пройтись по кабинетам, чтобы она смогла размять ноги. По данным канала, налетчик — 54-летний мужчина, который был клиентом компании. Он задолжал крупную сумму, которую три года выплачивала бывшая жена.

Некоторое время назад мужчина стал получать от коллекторов угрозы. По данным канала, он выпил и с обрезом пошел в фирму. Там он потребовал, чтобы на место приехал директор «Денег в руки» и извинился за такие методы заботы с должниками. Кроме того, канал уточнил, что мужчина несколько раз кодировался от алкогольной зависимости.