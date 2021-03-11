Вокруг здания, где в заложницы взяли сотрудницу фирмы, микрозаймов, перекрыты дороги, а рядом стоят сотрудники правоохранительных органов с автоматами. Об этом «360» рассказала жительница Северодвинска Галина, проживающая в этом доме.

Галина сейчас наблюдает за ситуацией из балкона. Она рассказала, что перед тем, как приехали полицейские машины, она слышала хлопок.

«Приехали с автоматами. Эти микрозаймы находятся в магазине, на первом этаже, там же рядом аптека. Я когда услышала, был непонятный хлопок. Через минуты три едут сигнальные машины, полицейские перекрывают дороги. Улица Ломоносова перекрыта. Нас из дома эвакуировать не стали», — объяснила собеседница «360».

Фирма микрозаймов, в которой захватили заложницу, расположена по адресу: улица Ломоносова, дом 74. Предварительно, мужчина — клиент микрофинансовой организации, который задолжал крупную сумму денег. На переговоры он пока не соглашался. Кроме того, его требования тоже пока неизвестны. Рядом с местом захвата дежурят медики.