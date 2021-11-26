Жители Белова организовали мемориал в память о погибших в «Листвяжной»

Жители поселка Грамотеино Беловского округа несут цветы на Аллею Шахтерской славы, чтобы почтить память погибших при аварии в шахте «Листвяжная».

Глава округа Алексей Курносов сообщил, что на этой аллее расположен мемориал работникам ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте «Комсомолец». Сегодня здесь зажгли свечи после трагедии на производстве в Белове.

«Весь город скорбит», — написал Курносов на своей странице во «ВКонтакте».

Жертвами ЧП 25 ноября стали 52 человека: 46 горняков и шесть спасателей, которые отправились на поиски шахтеров под землю. Помощь врачей потребовалась еще 63 людям. В больницах находятся 50 человек, еще 13 получают помощь медиков амбулаторно.

Губернатор региона Сергей Цивилев заявил, что семьям погибших и пострадавшим будут выделены компенсации из федерального, областного и местного бюджетов, а также от предприятия.

Пока поисковые работы в шахте остановлены. Их могут возобновить примерно через трое суток. Пока специалисты занимаются инертизацией выработок отработанного пространства лавы. Вечером начнут бурить скважины над предполагаемым очагом, где произошел взрыв. В отверстия закачают инертную пену. Это необходимо для ликвидации возможных очагов пожара и охлаждения выработок.