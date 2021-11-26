Погибших на шахте «Листвяжная» спасателей наградят орденами Мужества

МЧС наградит шестерых горноспасателей, которые погибли во время поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, орденами Мужества посмертно. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

«При проведении поисково-спасательных работ погибли шестеро горноспасателей отделения ВГСЧ МЧС России. Горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца. Погибшие горноспасатели будут награждены орденами Мужества посмертно», — заявил министр.

Чуприян выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и спасателей и добавил, что их имена навсегда останутся в памяти. Награды посмертно получат Алексей Рылов, Олег Носанчук, Евгений Земцев, Андрей Назаров, Александр Аникин и Александр Заковряшин. У всех спасателей остались дети.

Взрыв метана произошел на шахте «Листвяжная» в Кузбассе утром 25 ноября. ЧП унесло 52 жизни, 63 человека получили травмы различной степени тяжести. Глава региона Сергей Цивилев объявил трехдневный траур. Правоохранители завели уголовные дела.