Вывезенная из Уханя россиянка назвала единственный минус карантина под Тюменью

bПосле эвакуации из Китая россияне проводят свои будни в реабилитационном центре под Тюменью. Это необходимо из-за карантина, который продлится две недели. Прибывших из Уханя обеспечили всем необходимым, только вот скорость интернета подкачала. Сериальчики у постояльцев подвисают.

«Есть Wi-Fi, правда, он не очень быстрый и надежный. Я пользуюсь мобильным интернетом», — пожаловалась РИА ФАН Анна Коняхина.

При этом она добавила, что плохой интернет — единственное нарекание в санатории. Все остальные условия девушка назвала хорошими. Всех эвакуированных кормят четыре раза в день, а если они хотят добавки, то персонал может принести еще еды.

Источник фото: РИА ФАН

За здоровьем людей постоянно следят врачи. Комнаты рассчитаны на два-три человека. Анна, например, живет с соседкой. У всех постояльцев есть книги, телефоны, телевизоры. Но выходить из своих комнат запрещено.

«Времени свободного у нас много, это же карантин. Две недели мы должны находиться в комнатах, можем выходить только на балкон <…> нас замечательно заботятся. Тем, кто курит, приносят сигареты тех марок, которые они курят. Все, что нам нужно, из магазина тоже могут купить и принести», — поделилась девушка.

Когда пассажиров привезли в санаторий, то всем раздали российские сим-карты. У каждого есть возможность созваниваться с родственниками и друзьями. Более того, в комнатах есть памятка с номером психолога, которому можно позвонить в случае необходимости.

В начале февраля власти объявили эвакуацию россиян из Уханя. Причиной стало распространение коронавируса. Очаг инфекции находится как раз в этом городе. На двух самолетах ВКС России 5 февраля привезли 144 человека. Прибывших из Китая разместили в реабилитационном центре на двухнедельный карантин.

Спустя четыре дня директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказала, что ни у кого из постояльцев санатория врачи не заметили повышенной температуры. Все чувствуют себя хорошо.

Тем временем заразившихся коронавирусом уже насчитывается более 34,5 тысячи человек. Летальным исходом закончились 722 случая инфицирования.