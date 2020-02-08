Власти рассказали о состоянии россиян, которых вывезли из Уханя и закрыли на карантин

Уже несколько дней россияне находятся на карантине после эвакуации из Китая. Они лежат в санатории под Тюменью и чувствует себя хорошо. Врачи не нашли повышенной температуры ни у одного из прилетевших.

«Ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо. Ни у тех, кто в санатории на карантине, ни у тех, кто находится в инфекционной больнице, температуры нет», — приводит слова директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Как отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, все жители Тюмени, которые приехали из Китая, могут прийти в больницу и провериться на коронавирус.

«Если человек недавно побывал в Китае или контактировал с вернувшимися оттуда, и при этом чувствует признаки ОРЗ, это является основанием для проведения лабораторных анализов на коронавирус», — сказала она.

5 февраля из Уханя привезли 144 человека на двух самолетах ВКС России. Их разместили в реабилитационном центре Grаdсеntеr на двухнедельный карантин.

Эвакуацию россиян из Китая объявили в начале февраля из-за распространения коронавируса. Сейчас число жертв 2019-nCoV достигло уже 722 человек. Случаев заражения зафиксировано более 34,5 тысяч. Главное о коронавирусе на 8 февраля можно узнать в материале «360».