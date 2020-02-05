Первый самолет с россиянами прилетел в Тюмень из Уханя. Заболевших не выявили

Первый борт с россиянами приземлился в аэропорту Тюмени. На нем эвакуировали 80 граждан из Уханя, где продолжается распространение коронавируса. Никто из прилетевших не инфицирован.

«Первый самолет из Китая (Ухань) с 80 гражданами России приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени», — сообщил оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

В Минобороны отметили, что среди прилетевших нет никого, кто заражен коронавирусом.

«По докладу военных медиков состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено», — приводит «Интерфакс» сообщение министерства.

Россиян эвакуировали самолетом Воздушно-космических сил России. Пассажиров прямо на летном поле встретили врачи, таможенники и пограничники, которым перед этим выдали специальные средства защиты. Все приземлившиеся прошли медосмотр, сели в автобусы и теперь отправятся в реабилитационный центр на карантин.

Перед посадкой борта на летном поле сделали специальную площадку для дезинфекции багажа пассажиров. Сам самолет и всю технику, на которой встречали людей, тоже обработают.

«Таким образом, рисков для распространения инфекции нет», — заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

Сейчас аэропорт в Тюмени работает в штатном режиме. Пассажиры их Уханя в терминалы не заходили, а в реабилитационный центр отправились сразу с летного поля.

Ранее оперативный штаб показал фотографии центра Grаdсеntеr. Там подготовили все комнаты, медоборудование и необходимые лекарства. Карантин продлится в течение двух недель.

Эвакуацию россиян из Китая объявили в начале февраля из-за распространения коронавируса. Очаг 2019-nCoV находится в Ухане, но инфекция уже вышла за пределы страны.

Заболели более 24,3 тысячи человек. Для 492 пациентов заражение закончилось летальным исходом. Большинство умерли в провинции Хубэй, по одному — на Филиппинах и в Гонконге.