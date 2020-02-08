Коронавирус в России и мире. Главное на 8 февраля

В Китае число жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 722 человек. В других странах летальных исходов из-за инфекции не зафиксировано. Заражены более 34,5 тысяч пациентов, выздоровели и выписаны 2050 граждан.

В России

В Челябинске в больницу отправили ребенка, который недавно вернулся из Китая. Мальчик почувствовал недомогание, и родители обратились к медикам. Сейчас у ребенка берут все необходимые анализы. Врачи подчеркнули, что решение о госпитализации они приняли, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора, Минздрава и региональных властей.

В Варненском районе Челябинской области открыли пункт временного размещения для граждан, у которых может быть выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас там находятся только два жителя Китая.

Региональное управление Роспотребнадзора уточнило, что в области медики наблюдают за 182 пациентами, у которых подозревают коронавирус 2019-nCoV. Из них 69 китайцев, побывавших на родине. Остальные — бывшие в КНР на отдыхе. В больницы отправили 23 человека, половину из них уже выписали. Коронавирусную инфекцию у людей не подтвердили. Также в Тюмени может выйти с карантина студентка из Китая, которая ранее попала в инфекционную больницу с коронавирусом. Ее состоянии оценивается, как хорошее. Решение о снятии карантина будет принято после контрольных результатов ее анализов.

Несмотря на отсутствие случаев заражения 2019-nCoV россияне активно скупают всевозможные средства защиты от вируса, в частности медицинские маски. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о подорожании этого товара почти во всех регионах России. При этом цены подняли не только аптеки, но и сами производители. В лидеры по подорожанию масок выбилась Ивановская область. На волне истерии там задрали сумму на 485%.

Паника порождает домыслы. После того, как накануне у россиян начались проблемы со связью, у многих сложилось мнение, что сбои связаны с коронавирусом. В итоге все оказалось куда проще. «360» подробно разбирался, что в действительности происходило с российским оборудованием.

Но не все россияне волнуются из-за вспышки инфекции в Китае. Мужчина из Новокузнецка напротив, решил заработать на резонансном событии. Он заявил, что за «недорого» распакует посылки из КНР. В Москве устроили пранки на тему инфекций. В столичной подземке по вагонам прошлись люди в защитных костюмах. Шутку не оценил никто. В метро назвали такие выходки хулиганством и пообещали обратиться в полицию. А вот в Петербурге в НИИ гриппа имени Смородинцева анализы на коронавирус готовы взять у любого желающего. Мало того, если в клинику ехать не хочется — медсестра придет на дом. Правда, такие услуги не бесплатные. В Екатеринбурге же серьезней отнеслись к вопросам безопасности и разработали новые антибактериальные маски. По словам создателей, от обычных они отличаются дополнительным четвертым слоем с ионами меди. Сейчас маски проходят стадию сертификации.

В мире

В Китае число жертв коронавируса продолжает расти. От инфекции уже скончались 722 человека, заражены более 34,5 тысяч граждан, выздоровели и выписаны 2050 человек.

В связи со вспышкой коронавируса в КНР, США направят в китайский город Ухань медицинскую помощь. В гуманитарный груз войдут средства индивидуальной защиты и другие медицинские принадлежности, которые «могут помочь спасти жизни людей в Китае, защитить людей от коронавируса», написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

Американские СМИ отметили оперативную и организованную эвакуацию россиян из китайского Уханя. Ведь около 530 граждан США застряли в этом же городе, ожидая помощи от своих властей.

Из-за коронавируса в другую страну перенесено женское юношеское первенство мира по гандболу, которое должно было пройти в 2020 году в Китае. Новую страну-хозяйку турнира определят на заседании совета IHF в Каире 27 февраля.

Власти Чили дабы предупредить попадание и распространение нового коронавируса на территории страны объявили о введении режима чрезвычайного положения. Предложенные меры уже одобрило главное контрольное управление республики. Официально режим ЧП вступит в силу в конце этой недели. Сейчас в Чили нет ни одного подтвержденного случая заражения 2019-nCoV.

А на огромном круизном лайнере Diamond Princess выявили еще три случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных теперь достигло 64 человек. Россиян среди заболевших на карантинном судне нет, вирус подтвержден у двоих американцев и гражданина КНР. Что известно о ситуации на «зараженном» лайнере, а главное как люди живут на нем — в материале «360».

Тем временем китайские ученые выяснили, что в распространении коронавируса могут быть виноваты не только летучие мыши, но и зверьки панголины. Возможно, именно они стали промежуточными носителями инфекции.

Правительство создало так называемые «карантинные зоны». Они находятся на контроле военных.

С каждым днем Китай все больше охватывает сумасшествие: люди начали специально распространять смертельный коронавирус. Они плюют в докторов, на кнопки лифтов, облизывают продукты в магазинах. Такое поведение объяснили психологи.

Центральное телевидение Китая сообщило о снижении смертности от коронавируса на всей территории страны: в КНР до 2%, а в Ухане — до 4,1%.

Победительница «Ролан Гаррос»-2011 и Открытого чемпионата Австралии-2014 бывшая китайская теннисистка Ли На, которая родом из Уханя, пожертвовала три миллиона юаней (это приблизительно 430 тысяч долларов) на борьбу с коронавирусом. Средства будут направлены на медикаменты для больниц города — эпицентра инфекции. Также деньги на борьбу с 2019-nCoV перевели футболист Хао Цзюньминь и футболистка Ван Шуан. Они пожертвовали 500 и 600 тысяч юаней соответственно.

На помощь в лечении тяжелобольных пациентов в провинции Хубэй государственный комитет по развитию и реформам Китая уже выделил из центрального бюджета 200 миллионов юаней (что равняется практически 28,57 миллиона долларов).