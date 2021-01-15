Создателя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, который скончался накануне из-за COVID-19, не смогли спасти врачи. Об этом «360» с сожалением сказал актер театра, кино и дубляжа Александр Семчев.

«Наверняка его как-то вытаскивали, спасали, и не случилось. Очень жаль», — коротко прокомментировал артист смерть Грачевского.

Создатель «Ералаша» умер вечером 14 января в больнице. Грачевский стал жертвой коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии его госпитализировали в городскую больницу № 52 в Москве, подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Режиссеру стало лучше 11 января, его вывели из комы. Однако потом снова погрузили в искусственную кому и подключили к ИВЛ и ЭКМО. Медики утешительных прогнозов не давали.

Первой о смерти Грачевского написала его супруга Екатерина Белоцерковская. Эта новость стала шоком для многих россиян. «360» вел прямую трансляцию от студии детского юмористического киножурнала «Ералаш», которой режиссер руководил долгие годы. Она находится на улице Сергея Эйзенштейна, недалеко от метро ВДНХ.