Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер в больнице. Об этом сообщила его жена. Художественному руководителю киножурнала для детей был 71 год.

У Бориса Грачевского был диагностирован коронавирус. Его госпитализировали в одну из московских больниц в тяжелом состоянии.

О смерти режиссера сообщила ТАСС его жена Екатерина Белоцерковская.

«360» попытался связаться с экс-супругой Грачевского Анной Грачевской, однако на телефон ответила не она, а неизвестный мужчина, предположительно родственник. Он отметил, что семья пока не может ничего сказать, однако на фоне были слышны женские рыдания.

71-летний режиссер заразился коронавирусом 21 декабря. К концу года его состояние ухудшилось, и его госпитализировали в московскую больницу № 52. С 29 декабря пор режиссер был в реанимации. Он практически не мог дышать самостоятельно, и врачи ввели его в состояние искусственной комы, подключили к аппарату ИВЛ.

11 января врачи отметили, что Грачевский стал чувствовать себя лучше — он пришел в себя и стал с ними общаться при помощи жестов. Однако 14 января Telegram-канал Baza сообщил, что врачи вновь ввели его в состояние медикаментозной комы. Его также подключили к аппарату для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности. Аппарат ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации — считается следующей стадией после ИВЛ. Его состояние оценивали как тяжелое.