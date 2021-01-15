Грачевский возглавлял «Ералаш» почти 20 лет. Видео от театра-студии

Смерть Бориса Грачевского стала шоком для множества россиян. «360» вел трансляцию утром 15 января от студии детского юмористического киножурнала «Ералаш», которой режиссер руководил много лет.

Студия-школа «Ералаш» находится в Москве, на улице Сергея Эйзенштейна, недалеко от метро ВДНХ.

Борис Грачевский умер на 72-году жизни вечером 14 января в одной из московских больниц. С конца прошлого года он боролся с COVID-19. Сначала Грачевский лечился дома, но позже его госпитализировали. Из-за тяжелого состояния врачи ввели его в медикаментозную кому. Позже он приходил в себя, но состояние все равно оставалось тяжелым.

Известно, что режиссер лежал в реанимации и в последние дни почти не дышал самостоятельно. Его подключили к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Московской области. Окончил заочное отделение ВГИКа по специальности «Организация кинопроизводства». Работал администратором на съемках фильмов Василия Шукшина, Александра Роу, Марка Донского. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш».