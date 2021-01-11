Врачи вывели Бориса Грачевского из медикаментозного сна

«Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалось», — процитировала актера «Газета.ru».

Отмечается, что Грачевского в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу № 52 в Москве. У него диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Худрука «Ералаша» подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

Накануне народную артистку РФ Лию Ахеджакову положили в больницу с коронавирусом. В настоящий момент актриса чувствует себя хорошо. Представитель Ахеджаковой Ефим Спектор отказался уточнять сведения о том, когда 82-летнюю актрису могут выписать.

СОVID-19 в последний месяц обнаружили у многих знаменитостей нашей страны. Врачи выписали Александра Ширвиндта и Олега Басилашвили, а за состоянием Василия Ланового пока наблюдают. Также была госпитализирована Алиса Фрейндлих.