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    11 января 2021, 13:06

    Врачи вывели Бориса Грачевского из медикаментозного сна

    Полина Петрова

    Врачи вывели художественного руководителя юмористического тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского из медикаментозного сна. Об этом РИА «Новости» сообщил друг сценариста, актер Владимир Долинский.
    Врачи вывели Бориса Грачевского из медикаментозного сна

    «Боря чувствует себя получше, его вывели из медикаментозного сна, его состояние стабилизировалось», — процитировала актера «Газета.ru».

    Отмечается, что Грачевского в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу № 52 в Москве. У него диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Худрука «Ералаша» подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

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