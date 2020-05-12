Выборочное тестирование на коронавирус ввели на Подмосковных предприятиях

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о новых мерах борьбы с коронавирусом. Теперь сотрудники организаций каждые две недели будут проходить выборочное тестирование на наличие инфекции.

Правило о тестировании распространяется на те предприятия, где работают более 100 человек, сказано в постановлении главы региона. Медики будут проводить исследования каждые две недели и брать анализы у 10% от общего числа сотрудников. Кроме того, на подмосковных предприятиях станет обязательной работа стюардов с цветовой маркировкой головных уборов или одежды. Эти люди будут отвечать за соблюдение санитарных норм и здоровье работников.

Еще в документе отмечено, что возобновление строительства и производств откладывается до 18 мая. Это связано с новыми требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Отдельный пункт постановления касается помощи нуждающимся семьям с детьми. Таким жителям региона до 15 июня предоставят продуктовые наборы на сумму до 2,2 тысячи рублей.

«В срок до 15 июня 2020 года предоставить семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, из числа получателей пособия на ребенка (детей) <…> продуктовые наборы», — сказано в документе.

Все эти меры власти принимают для борьбы с коронавирусом и поддержки населения. По данным на 11 мая в Подмосковье выявлено 21 637 случаев инфицирования. Врачи вылечили уже 1389 пациентов, скончались после заражения 209 человек.