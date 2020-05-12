Малоимущие семьи в Подмосковье получат продуктовые наборы до 15 июня

Малообеспеченные семьи Московской области до 15 июня получат продуктовые наборы на сумму до 2,2 тысяч рублей.

Об этом сообщается в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которое было опубликовано на сайте правительства Московской области.

«В срок до 15 июня 2020 года предоставить семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, из числа получателей пособия на ребенка (детей) в соответствии с Законом Московской области № 1/2006-ОЗ „О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области“, продуктовые наборы», — говорится в опубликованном документе.

Набор стоимостью до 2,2 тысяч рублей рассчитан на одну семью, отмечается в документе.

В начале мая многодетным семьям предложили оказать дополнительную помощь. Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что поддержать нужно попавших в трудную жизненную ситуацию из-за коронавируса россиян. В Подмосковье такие меры уже работают.

Предложения от министерств, региональных и федеральных органов власти ждут до 15 мая. Они должны представить «целесообразность дополнительных мер поддержки» семьям в период распространения COVID-19.