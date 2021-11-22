Введение QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте в Татарстане на первом этапе не могло обойтись без проблем. Это решение местных властей в дальнейшем поможет обезопасить здоровье людей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что все это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей», — оценил Песков введение жесткого ковидного ограничения в регионе. Его слова привело РИА «Новости».

С 22 ноября в Татарстане непривитых перестали пускать в общественный транспорт. Казанские контролеры за полдня вывели из автобусов, троллейбусов и трамваев почти 800 пассажиров без QR-кодов о вакцинации от SARS-CoV-2.

В городе начался транспортный коллапс. Местные таксисты взвинтили цены, а пассажиры закатили несколько серьезных скандалов проверяющим. Один из местных жителей без кода распылил в лицо кондуктору перцовый газ из баллончика.