Казанские таксисты резко подняли цены после ввода QR-кодов в транспорте

Жители Казани после ввода QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте столкнулись с резким подорожанием услуг такси. Как написали местные Telegram-каналы, с непривитых за поездку на работу и обратно просят до тысячи рублей.

По данным канала «В Татарстане поймут», за поездки в рамках центра города агрегаторы назначают небольшую стоимость — от 100 до 150 рублей. Это связано с тем, что там много машин. За то, чтобы добраться из отдаленных районов Казани в центр, некоторые перевозчики назначают цены до 600 рублей.

В общественном транспорте, как пишет «В Татарстане поймут», начали вспыхивать конфликты, так как местные жители обвиняют в ограничительных мерах кондукторов, хотя они выполняют указание властей.

С понедельника, 22 ноября, в Татарстане вступили в силу жесткие ковидные ограничения. Среди них запрет на проезд на общественном транспорте без QR-кода о прививке от SARS-CoV-2. Татарстанские кондукторы этим утром высадили из автобусов, трамваев и троллейбусов более 500 человек без кодов. Ранее телеканал «Татарстан 24» сообщил, что непривитых жителей региона за проезд в транспорте будут штрафовать на 30 тысяч рублей.