Общество 15 мая 2023, 15:10 Вузам рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и сыпью Минобрнауки и Роспотребнадзор разработали рекомендации для вузов по профилактике кори РИА «Новости»

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Российским вузам следует не допускать к занятиям студентов и сотрудников с признаками ОРВИ и с высыпаниями на коже. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Методичку по профилактике кори Минобрнауки разработало совместно с Роспотребнадзором. Вузам рекомендовано проинформировать учащихся и педагогов об инфекции, мерах профилактики и вакцинации. Медработникам университетов поручено организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесенном заболевании в учебных заведениях.

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«Также следует рассмотреть возможность ввести удаленный формат работы на срок от 21 дня при выявлении двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания», — указано в сообщении ведомства.

В МГУ зарегистрировали несколько случаев заражения корью. В связи с этим студентов факультета Шуваловского корпуса решили перевести на удаленку. Также на дистанционный формат обучения перевели учащихся второго учебного корпуса, расположенного на Ленинских горах.

Минздрав заверил, что выпуск вакцин для профилактики кори в России идет опережающими темпами. В конце апреля выпустили более 550 тысяч доз отечественного препарата.