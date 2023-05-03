03 мая 2023, 16:02
Минздрав заверил, что вакцины против кори в России производят опережающими темпами
Минздрав: выпуск вакцин против кори в России идет с опережением графика
Выпуск вакцин для профилактики кори в России идет опережающими темпами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«За последнюю декаду апреля в гражданский оборот выпущено более 550 тысяч доз вакцины отечественного производства», — рассказали в ведомстве.
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В Минздраве отметили, что в регионы ожидаются дополнительные поставки вакцины. Российские субъекты также могут делать закупки препаратов.
На сегодняшний день локальные очаги кори выявили в 44 регионах России. В МГУ из-за вспышки инфекции часть факультетов перевели на дистанционное обучение до 17 мая. Временные ограничения затронули тех, кто учится и работает во втором учебном корпусе, расположенном на Ленинских горах.
К симптомам инфекции относятся насморк, кашель и повышенная температура тела. Первые признаки недуга проявляются спустя неделю после заражения. Роспотребназор отметил, что наиболее лучшей защитой от заражения является двухкратная вакцинация, она способна защитить человека с эффективностью 95%.
Минздрав
Вакцинация
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