Москва 03 мая 2023, 08:47 Несколько факультетов МГУ отправят на удаленку из-за кори Часть факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение до 17 мая из-за кори freepik.com

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В Московском государственном университете (МГУ) выявили корь, из-за чего часть студентов ближайшие две недели будет обучаться в онлайн-режиме. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на приказ вуза.

Временные ограничения затронут только тех, кто учится и работает во втором учебном корпусе, расположенном на Ленинских горах.

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В документе вуза говорится, что деканам факультетов вместе с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса поручили организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий студентов до 17 мая.

«В МГУ выявили ранее единичный случай инфицирования корью», — уточнили представители высшего учебного заведения агентству.

Во втором учебном корпусе МГУ находятся факультеты вычислительной математики и кибернетики, а также космических исследований и педагогического образования.