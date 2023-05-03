03 мая 2023, 08:47
Несколько факультетов МГУ отправят на удаленку из-за кори
Часть факультетов МГУ переведут на дистанционное обучение до 17 мая из-за кори
В Московском государственном университете (МГУ) выявили корь, из-за чего часть студентов ближайшие две недели будет обучаться в онлайн-режиме. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на приказ вуза.
Временные ограничения затронут только тех, кто учится и работает во втором учебном корпусе, расположенном на Ленинских горах.
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В документе вуза говорится, что деканам факультетов вместе с управлением академической политики, учебно-методической деятельности и организации учебного процесса поручили организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий студентов до 17 мая.
«В МГУ выявили ранее единичный случай инфицирования корью», — уточнили представители высшего учебного заведения агентству.
Во втором учебном корпусе МГУ находятся факультеты вычислительной математики и кибернетики, а также космических исследований и педагогического образования.
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Москва 2023
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