12 мая 2023, 21:11
Студентов МГУ переведут на удаленку из-за кори
ТАСС МГУ переведет студентов Шуваловского корпуса на дистанционку из-за кори
МГУ переведет студентов факультета Шуваловского корпуса на удаленку из-за кори. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что в вузе зарегистрировали один случай заражения. На место выехали специалисты Роспотребнадзора.Администрации университета выдали предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе о переводе на дистанционную учебу всех студентов Шуваловского корпуса.
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В этом здании располагаются высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, факультет государственного управления, факультет политологии, исторический и философский факультеты.
Ранее Минздрав заверил, что выпуск вакцин от кори идет в России опережающими темпами. За последнюю декаду апреля в гражданский оборот выпущено более 550 тысяч доз вакцины отечественного производства
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