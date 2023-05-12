Общество 12 мая 2023, 21:11 Студентов МГУ переведут на удаленку из-за кори ТАСС МГУ переведет студентов Шуваловского корпуса на дистанционку из-за кори РИА «Новости»

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МГУ переведет студентов факультета Шуваловского корпуса на удаленку из-за кори. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что в вузе зарегистрировали один случай заражения. На место выехали специалисты Роспотребнадзора.

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В этом здании располагаются высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, факультет государственного управления, факультет политологии, исторический и философский факультеты.

Ранее Минздрав заверил, что выпуск вакцин от кори идет в России опережающими темпами. За последнюю декаду апреля в гражданский оборот выпущено более 550 тысяч доз вакцины отечественного производства