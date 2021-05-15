Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2 километра

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир 15 мая выбросил в воздух столб пепла высотой 2,3 километра. В расположенном в семи километрах от вулкана Северо-Курильске пеплопада не было. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко <…> произошел пепловый выброс на высоту 2,3 километра. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до пяти километров», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что в Северо-Курильске не было ни пеплопада, ни запаха сероводорода. Людям ничего не грозит.

Эбеко — это действующий стратовулкан с несколькими кратерами. Его высота 1156 метров. Он расположен на севере острова Парамушир в северной части хребта Вернадского и является одним из самых активных вулканов Курильских островов.

В феврале начал извергаться вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Это природное явление привлекло множество туристов. В конце марта заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник назвал Шивелуч самым опасным действующим вулканом в России.