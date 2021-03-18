Извержение вулкана на Камчатке сняли максимально близко. Оно завораживает

Вулкан Ключевская Сопка продолжает извергаться на Камчатке, однако это не останавливает от походов к самому кратеру: туристы жарят на лаве сосиски и делятся захватывающими дух фото и видео в соцсетях. Специалисты предупреждают — находиться там сейчас смертельно опасно.

На раскаленной лаве отчаянные любители острых ощущений готовят себе еду. Интересно, а во что они обуты, если на камнях под ногами можно пожарить яичницу и сосиски?

Эти туристы обошлись без кулинарных экспериментов и практически вплотную подобрались к кратеру. На одном из снимков видно, что без маски для защиты органов дыхания там находиться невозможно.

«Самые яркие эмоции нас ждали ночью, выбросы раскаленной лавы, падающих вулканических бомб, лавовая река, всплески лавы, которая взлетала на 100 метров в высоту, сопровождалось громким уханьем», — подписал фотографии хозяин аккаунта. Экстремал добавил, что, несмотря на раскаленную лаву, температура воздуха в тот момент доходила до -55 градусов.

Практически в каждом посте туристы отговаривают единомышленников повторять свой опыт и предлагают полюбоваться извержением на снимках.

Некоторые решили остаться на безопасном расстоянии, а снять эффектное видео помог дрон.

Вот так выглядит боковой прорыв при идеальном свете.

На этих кадрах видно, как Ключевская Сопка ведет бомбардировку кусками застывшей, но все еще очень горячей лавы, которые взлетают вверх на десятки метров.

«Кажется, что забежать на него — дело пары минут, но на самом деле куски застывшей лавы большие, колючие, напоминают запеченное безе, такие же хрупкие, сухие и ломаются при легком нажатии. Так и норовят съехать вниз по склону, причем вместе с тобой. Сам конус горячий, под ногами светится лава», — написал автор этого поста.

Ровно месяц назад, 18 февраля, на Ключевской Сопке началось извержение из бокового прорыва на высоте 2850 метров. Этот прорыв — две параллельные трещины, которые находятся на расстоянии около 250 метров друг от друга.

Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина рассказала РИА «Новости» об основных опасностях, которые подстерегают рискующих жизнью туристов на склонах Ключевской Сопки.

«Подниматься на вулкан во время извержения опасно: лава или лавовая бомба может попасть на человека, может обрушиться ледник, потому что он растоплен лавой — это реальные опасности. Ребятам просто повезло, что все прошло благополучно», — заявила Гирина.

По ее словам, лавовые бомбы летят со скоростью хоккейной шайбы.