Названы самые опасные российские вулканы

Действующие вулканы в России находятся на Камчатке и Курилах. Самым опасным из них можно назвать Шивелуч. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий лабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник.

«В плане опасности можно выделить вулкан Шивелуч. Он очень активен и на нем происходят взрывные извержения, он относительно недалеко от поселка Ключи. В доисторические времена крупные извержения происходили на вулкане Авачинский, а Петропавловск-Камчатский стоит на отложениях этих извержений. Сейчас ничего существенного там не происходит», — объяснил Мельник.

По словам научного сотрудника МГУ, геолога Виолетты Шаниной, Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли отметила 16 вулканов, которые представляют наибольшую опасность. Два из них находятся в России — это Корякский и Авачинский. По мнению ученых, именно эти вулканы необходимо изучать с особым подходом.

Шанина отметила, что эти вулканы находятся рядом с населенными пунктами, и их извержения уже приводили к разрушительным последствиям. Авачинский вулкан опасен для Петропавловска-Камчатского и Елизово, а Корякский вулкан — для местного и международного авиасообщения. Собеседница особенно отметила Ключевскую Сопку — самый высокий вулкан Евразии.

18 февраля на Ключевской Сопке началось извержение из бокового прорыва на высоте 2850 метров. Этот прорыв — две параллельные трещины, которые находятся на расстоянии около 250 метров друг от друга.