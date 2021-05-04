Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 3 км ввысь

На курильском вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до трех километров. Об этом сообщили на сайте МЧС по Сахалинской области.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен вблизи города Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Шлейф пепла распространился на пять километров в восточном направлении.

Спасатели сообщили, что угрозы для местного населения нет. Пеплопад в Северо-Курильске не наблюдался, запаха сероводорода тоже не ощущалось.

Курильский вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. Прошлый выброс пепла на вулкане Эбеко произошел в апреле. Тогда высота выброса также составила три километра. Очевидцы сняли пепел над вулканом на видео, которое распространилось в социальных сетях.

Международная группа ученых ранее заявила, что всего в мире есть 16 вулканов, которые представляют наибольшую опасность. Два из них находятся в России — Авачинский и Корякский.

В апреле в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, расположенного вблизи города Кагосима. Сакурадзима является одним из самых опасных среди активных японских вулканов, писала «Газета.ru».