Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге умер второй пациент с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«К сожалению, только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Итого на сегодняшний день два человека в Санкт-Петербурге», — заявил Беглов. Его процитировало РИА «Новости».

Всего в России зарегистрированы 1836 человек с коронавирусом. За последние сутки вирус нашли у 302 россиян. Из них 212 живут в Москве, а 102 — люди от 18 до 40 лет.

Данные об умерших с COVID-19 постоянно меняются. Утром 30 марта было известно о девяти летальных случаях. Днем в понедельник оперштаб сообщил о смерти 84-летней женщины с коронавирусом. Она скончалась в одной из больниц Москвы. Известно, что пожилая пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. У пенсионерки были хронические заболевания: сахарный диабет, бронхиальная астма проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, во Владимирской области умер мужчина с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что примерно 1100 заболевших коронавирусом приехали в Россию из-за рубежа. Они привезли оттуда инфекцию и заразили окружающих. При этом у 22% болезнь протекала бессимптомно.