    30 марта 2020, 14:20

    Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге

    Дамир Матюхин, Наза Салех Захи

    В Санкт-Петербурге умер второй пациент с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
    Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге

    «К сожалению, только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Итого на сегодняшний день два человека в Санкт-Петербурге», — заявил Беглов. Его процитировало РИА «Новости».

    Всего в России зарегистрированы 1836 человек с коронавирусом. За последние сутки вирус нашли у 302 россиян. Из них 212 живут в Москве, а 102 — люди от 18 до 40 лет.

    Данные об умерших с COVID-19 постоянно меняются. Утром 30 марта было известно о девяти летальных случаях. Днем в понедельник оперштаб сообщил о смерти 84-летней женщины с коронавирусом. Она скончалась в одной из больниц Москвы. Известно, что пожилая пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. У пенсионерки были хронические заболевания: сахарный диабет, бронхиальная астма проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, во Владимирской области умер мужчина с COVID-19.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что примерно 1100 заболевших коронавирусом приехали в Россию из-за рубежа. Они привезли оттуда инфекцию и заразили окружающих. При этом у 22% болезнь протекала бессимптомно.