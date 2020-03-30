Второй пациент с коронавирусом умер в Петербурге
«К сожалению, только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Итого на сегодняшний день два человека в Санкт-Петербурге», — заявил Беглов. Его процитировало РИА «Новости».
Всего в России зарегистрированы 1836 человек с коронавирусом. За последние сутки вирус нашли у 302 россиян. Из них 212 живут в Москве, а 102 — люди от 18 до 40 лет.
Данные об умерших с COVID-19 постоянно меняются. Утром 30 марта было известно о девяти летальных случаях. Днем в понедельник оперштаб сообщил о смерти 84-летней женщины с коронавирусом. Она скончалась в одной из больниц Москвы. Известно, что пожилая пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. У пенсионерки были хронические заболевания: сахарный диабет, бронхиальная астма проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, во Владимирской области умер мужчина с COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что примерно 1100 заболевших коронавирусом приехали в Россию из-за рубежа. Они привезли оттуда инфекцию и заразили окружающих. При этом у 22% болезнь протекала бессимптомно.