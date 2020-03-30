Пациентка с коронавирусом умерла в московской больнице

Известно, что у 84-летней пациентки была пневмония. Женщина находилась на искусственной вентиляции легких. Кроме сахарного диабета, у нее были другие хронические заболевания: бронхиальная астма и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Всего на настоящий момент в России 1836 человек, которые заразились коронавирусом. За сутки заболевших стало на 302 человека больше. При этом 102 пациента — это люди от 18 до 40 лет. Из 302 инфицированных 212 — жители или гости Москвы. Среди больных есть и 17 детей.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в стране 32 человека с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

В российской столице и Подмосковье с 30 марта начал действовать режим изоляции. Он подразумевает, что все жители должны оставаться дома. Исключение — люди, которые вынуждены ехать на работу. Им в ближайшие дни должны выдать спецпропуски. Всем же остальным можно выходить только в продуктовый магазин, аптеку или погулять с собакой. Карантин продлится до 5 апреля включительно. Всех нарушителей ждет штраф.