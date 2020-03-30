Пациент с коронавирусом умер в больнице Владимирской области

В ведомстве уточнили, что мужчина страдал пневмонией. Во время обследования у него выявили коронавирус. Точную причину смерти назовут после исследования патологоанатома.

По данным «АиФ», мужчина скончался в Центральной больнице города Коврова, куда его госпитализировали с пневмонией еще 20 марта. Ему сделали анализ на коронавирус, который дал положительный результат.

Всего во Владимирской области по данным на 30 марта диагноз «коронавирусная инфекция» поставили двум людям. Под медицинским наблюдением находятся более двух тысяч человек, которые вернулись из заграничных поездок. С учета после двухнедельного карантина сняли 6577 человек.

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло до 1836 человек. Врачи диагностировали 302 новых случая заболевания в 35 регионах. Пациент во Владимирской области стал 10-м носителем коронавируса, который скончался. Количество выздоровевших составило 66 человек.