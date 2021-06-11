Второе село в Хабаровском крае закрыли на карантин из-за коронавируса

Второе село закрыли на карантин в Хабаровском крае. В населенном пункте Вострецово зарегистрировано 20 случаев заболевания ковидом.

Село Вострецово в Охотском районе было закрыто с 11 июня на карантин распоряжением врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщили в администрации региона.

Это второй населенный пункт, где зарегистрирована сложная эпидемическая ситуация. Въезд и выезд из поселка Новое Устье запрещен жителям с 6 июня из-за вспышки коронавируса. Он находится в пешей доступности от Вострецова.

«Из 20 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Вострецове пять человек в возрасте от 60 лет. У 85 человек контактных и с симптомами взяты мазки на наличие COVID-19», — сообщил Иван Кулешов, главный врач Охотской центральной районной больницы.

Всего в селе проживают 344 человека. Привиты от коронавируса 102.

В Вострецове остановили работу организации всех форм собственности, кроме обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта. Жители смогут покинуть село только после двухнедельного карантина и получения отрицательного результата ПЦР. В селе дезинфицируют все здания, общественные помещения и магазины. В администрации края отметили, что из хабаровских медорганизаций в село дополнительно направили лекарства для лечения COVID-19.

В Германии обнаружили деревню, куда не добрался COVID-19. С начала пандемии ни один житель не заразился коронавирусом.