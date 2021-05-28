Деревню без коронавируса нашли в Германии

В Германии обнаружили деревню, куда не добрался COVID-19. С начала пандемии ни один житель не заразился коронавирусом.

В деревне Лиг, которая находится на западе ФРГ, проживает всего 400 жителей. За 14 месяцев пандемии коронавируса ни один из жителей не заболел COVID-19, при этом деревня не закрыта от внешнего мира. Более 90% жителей ежедневно ездят на работу в другие поселения. Об этом написало издание Deutsche Welle (DW).

Местные жители предполагают, что секрет их неуязвимости в сплоченности. Они решают проблемы сообща и не рассчитывают на поддержу от властей.

«У нас нет ни одного человека, кто отрицает существование вируса. Все следуют предписаниям, сохраняют благоразумие и дисциплину, осознавая масштабы бедствия», — рассказал DW мэр Хайнц Циллес.

Молодежь Лиги с начала пандемии организовала закупки продуктов для пожилых, в школы родители купили очистители воздуха. Неподалеку от гостиницы, где могут остановиться туристы, расположен небольшой павильон, где жители деревни раз в неделю могут сдать экспресс-тест на коронавирус. Организовала это местная пожарная часть и ее руководитель Даниэль Платтен.

Бургомистр деревни заявил, что, если до конца лета в деревню не занесут вирус, он организует для жителей большой деревенский праздник.

В Германии с начала пандемии было зарегистрировано более 3,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стране проходит активная кампания по вакцинации, а также введен карантин.