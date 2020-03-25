Вторая годовщина трагедии «Зимней вишни». Жители Кемерова собрались на панихиду в Парке Ангелов

В Кемерове вспоминают погибших в торговом центре «Зимняя вишня». Сегодня вторая годовщина трагедии.

С утра митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх провел панихиду по погибшим в часовне в Парке Ангелов, сообщил сайт kp.ru. Жители Кемерова несут цветы и игрушки к памятному камню на месте стихийного мемориала.

Среди почтивших память погибших глава Кемерова Илья Середюк, первый вице-губернатор Кузбасса Вячеслав Телегин.

«Сегодня мы вспоминаем тех, чья жизнь прервалась 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни детей и взрослых. Память о них останется с нами навсегда. Кемеровчане соболезнуют родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — написал Середюк в Instagram.

В городе официально не запланировано памятных мероприятий, но люди сами приходят в Парк Ангелов, причем приходят не только родственники или знакомые погибших, но и обычные жители Кемерова.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 147 человек пострадали. На месте разрушенного здания построили Парк Ангелов.

По версии следствия, пожар произошел из-за короткого замыкания на четвертом этаже, где находились кинотеатры и игровая зона. Большое количество жертв объясняют неработающими системами пожарной защиты и закрытыми эвакуационными выходами.

После пожара в торговом центре возбудили три уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек.