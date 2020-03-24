Совладельца ТЦ «Зимняя вишня» экстрадировали в Россию из Польши

Польша экстрадировала в Россию совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеслава Вишневского. Его обвиняют в даче взятки.

«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании „Кемеровский Кондитерский Комбинат“, совладельца торгово-развлекательного центра „Зимняя вишня“ Вячеслава Вишневского», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствие считает, что Вишневский дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Деньги перевели через подконтрольную женщине фирму под видом оплаты услуг по проектированию. За это торговому центру «Зимняя вишня», несмотря на явные нарушения, дали разрешение для ввода в эксплуатацию.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Причинен вред различной степени тяжести здоровью 147 лиц.

После пожара Вишневский скрылся от правоохранительных органов, из-за чего его объявили в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше. Теперь его доставили в Россию в сопровождении специального конвоя.