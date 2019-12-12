Собственник ТЦ «Зимняя вишня» выплатит семьям погибших более 100 млн рублей

Рудничный районный суд Кемерова обязал собственника ТЦ «Зимняя вишня» выплатить родственникам жертв пожара свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба общественного центра помощи пострадавшим в сгоревшем ТРЦ.

Речь идет об АО «Кемеровский кондитерский комбинат», который является собственником «Зимней вишни». Принятое решение основано на положениях Градостроительного кодекса. В нем сказано, что допустивший нарушения требований безопасности собственник обязан выплатить компенсацию родственникам погибшего человека в размере до трех миллионов рублей.

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«Несмотря на прямое указание закона, без суда АО „ККК“ выплачивать данную компенсацию не захотел. Рудничный районный суд города Кемерово обязал выплатить 118 миллионов рублей родственникам погибших», — сказано в релизе, который процитировал «Интерфакс».

Уточняется, что на рассмотрении остаются еще несколько дел. При этом данные иски не имеют прямого отношения к уголовному делу. Представитель общественного центра рассказала агентству, что следующее заседание пройдет 30 декабря. Иски о возмещении морального вреда должны рассмотреть в 2020 году.

Ранее сообщалось, что родственники погибших и пострадавших в торговом центре в Кемерове получили около 500 миллионов рублей. Эти деньги в том числе выделили из средств собственника здания, из федерального и областного бюджетов.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Огонь возник на верхнем этаже здания, где находились кинозалы. В результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 — дети.