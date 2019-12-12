Собственник ТЦ «Зимняя вишня» выплатит семьям погибших более 100 млн рублей
Речь идет об АО «Кемеровский кондитерский комбинат», который является собственником «Зимней вишни». Принятое решение основано на положениях Градостроительного кодекса. В нем сказано, что допустивший нарушения требований безопасности собственник обязан выплатить компенсацию родственникам погибшего человека в размере до трех миллионов рублей.
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«Несмотря на прямое указание закона, без суда АО „ККК“ выплачивать данную компенсацию не захотел. Рудничный районный суд города Кемерово обязал выплатить 118 миллионов рублей родственникам погибших», — сказано в релизе, который процитировал «Интерфакс».
Уточняется, что на рассмотрении остаются еще несколько дел. При этом данные иски не имеют прямого отношения к уголовному делу. Представитель общественного центра рассказала агентству, что следующее заседание пройдет 30 декабря. Иски о возмещении морального вреда должны рассмотреть в 2020 году.
Ранее сообщалось, что родственники погибших и пострадавших в торговом центре в Кемерове получили около 500 миллионов рублей. Эти деньги в том числе выделили из средств собственника здания, из федерального и областного бюджетов.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Огонь возник на верхнем этаже здания, где находились кинозалы. В результате трагедии погибли 60 человек, из них 37 — дети.