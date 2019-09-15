«Парк Ангелов» на месте сгоревшей «Зимней вишни» сняли с воздуха. Видео

Сквер в память о погибших 25 марта 2018 года при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» открыли в Кемерове. Парк расположен на месте сгоревшего ТЦ. Дату открытия несколько раз переносили.

Название для сквера выбрали местные жители в ходе организованного властями онлайн-голосования. «Парк Ангелов» спроектировал известный американский ландшафтный дизайнер Джон Вайдман. На площади в 1,8 гектара есть все для отдыха и прогулок. Парк разделен на две части стеной с водопадом. В одной его части расположились лужайки и дорожки, есть ротонда и башня со светомузыкой. Во второй части — все для отдыха детей. По всему парку установлено самое современное звуковое оборудование.

Кемеровчане выбрали названия для сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» Подробнее

По словам губернатора Сергея Цивилева, парк не задумывался как место скорби. Скорее это место памяти и место силы.

«Здесь на небольшом пятачке было реализовано все: и горы наши, и холмы, и равнины, и вся растительность, которая только существует у нас в Кузбассе», — рассказал Цивилев. Его слова привело РИА «Новости».

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнул на последнем, четвертом этаже. где были кинотеатры и детские игровые зоны.

В результате пожара погибли 60 человек. Большинство погибших — дети. Следователи открыли уголовное дело. В его рамках были арестованы 15 человек.