В пресс-службе кабинета министров, уточнило агентство, не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию.

«В кабмине рассматривается возможность введения ограничения передвижения по стране и остановки авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок», — тем временем заявил инсайдер РИА «Новости».

28 марта стало первым выходным днем из семи, объявленных президентом России Владимиром Путиным. На такую меру власти пошли, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья не воспринимать эти выходные как дополнительные каникулы с походами по гостям и шашлыками. Глава области попросил жителей проявлять сознательность, без лишней нужды не выходить из дома и ограничить личные контакты.

На выходную неделю в Москве и Подмосковье будут закрыты торговые и развлекательные центры, рестораны, кафе и кинотеатры. Открытыми останутся места, в которых можно приобрести товары первой необходимости, продуктовые и зоомагазины.