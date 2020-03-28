    28 марта 2020, 10:49

    Правительство может ограничить движение по стране — СМИ

    Екатерина Керсипова

    В России могут ограничить авиаперелеты и поездки на поездах между городами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в отечественном правительстве.

    В пресс-службе кабинета министров, уточнило агентство, не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию.

    «В кабмине рассматривается возможность введения ограничения передвижения по стране и остановки авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок», — тем временем заявил инсайдер РИА «Новости».

    28 марта стало первым выходным днем из семи, объявленных президентом России Владимиром Путиным. На такую меру власти пошли, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья не воспринимать эти выходные как дополнительные каникулы с походами по гостям и шашлыками. Глава области попросил жителей проявлять сознательность, без лишней нужды не выходить из дома и ограничить личные контакты.

    На выходную неделю в Москве и Подмосковье будут закрыты торговые и развлекательные центры, рестораны, кафе и кинотеатры. Открытыми останутся места, в которых можно приобрести товары первой необходимости, продуктовые и зоомагазины.