Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о нерабочем дне 31 декабря. В эфире «360» он признался, что сделал это с большим удовольствием.

«Я подписал постановление, по которому 31 декабря считается выходным днем. Эта рекомендация прозвучала на Госсовете от нашего президента [Владимира Путина], и нами она с большим удовольствием — и, уверен, к радости всех жителей — исполнена», — сказал губернатор Подмосковья.

Он добавил, что принятое решение позволит всем подготовиться к празднованию Нового года. Воробьев подчеркнул, что в этом празднике есть элементы волшебства. Каждый человек перед ним всегда испытывает особые ощущения: надежду, что следующий год подарит победы, радости, сбудутся мечты.

«У нас всегда в России отмечают его особенно. Конечно, этот год, мы понимаем, был очень сложным. Но все равно есть надежда, что следующий обязательно будет лучше, что все нормализуется и мы вернемся к нормальной жизни», — заключил губернатор.

О подписании постановления ранее сообщила пресс-служба главы региона. В Подмосковье 31 декабря сделали выходным днем с сохранением заработной платы. Накануне президент России Владимир Путин рекомендовал регионам сделать последний день перед Новым годом нерабочим.