Путин рекомендовал сделать 31 декабря выходным после предложения ЕР

Президент Владимир Путин рекомендовал губернаторам объявить 31 декабря выходным по всей России. Об этом он заявил на заседании Госсовета.

Идею об объявлении 31 декабря выходным днем озвучил во время заседания депутат Госдумы Сергей Неверов.

«Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. „Единая Россия“ предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — отметил он.

На это президент ответил, что инициативу следует поддержать. На федеральном уровне этого сделать нельзя, но регионы могут объявить выходной.

«Обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это», — сказал Путин.

В этом году 31 декабря не придется работать жителям 40 российских регионов. Последней в списке стала Ингушетия, где распоряжение подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов. Перед этим о нерабочем дне объявили на Камчатке и Алтае, в Севастополе, Крыму, Санкт-Петербурге и других регионах страны.