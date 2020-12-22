Власти Ингушетии сделали 31 декабря выходным днем

31 декабря станет выходным днем в 40 российских регионах. Последним в этом списке стала Ингушетия. Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал соответствующее распоряжение.

«В целях эффективной организации служебного времени» работать в этот день не будут госслужащие, говорится в документе, который был размещен на официальном сайте республики. Предоставить выходной работникам в последний день года рекомендовано всем работодателям в республике.

31 декабря уже был объявлен выходным днем на Камчатке и Алтае, в Севастополе, Крыму, Санкт-Петербурге, Татарстане, Карелии, Бурятии, Мордовии, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Туве, Еврейской, Ненецкой и Ямало-Ненецкой автономных областях, Ставропольском и Забайкальском краях. Кроме того, последний день 2020 года станет выходным в Архангельской, Владимирской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Вологодской, Иркутской, Костромской, Кировской, Курской, Магаданской, Ленинградской, Мурманской, Пензенской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Тульской и Ярославской областях.

В 2020 году 31 декабря выпало на четверг. День будет рабочим, но с сокращенной на час продолжительностью. Работодатель сможет сделать его выходным, если соблюдет условие об оплате этого дня. В 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января включительно и выходят на работу в понедельник 11 января.