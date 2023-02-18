Важное 18 февраля 2023, 16:11 Российские войска улучшили позиции в районе Артемовска Пушилин: подразделения ВС РФ улучшили позиции в районе Артемовска РИА «Новости»

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Российские силы улучшили позиции в районе Артемовска, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его оценке, перекрытие дороги на Часов Яров кратно приблизит освобождение города, сообщил ТАСС.

Пушилин обратил внимание, что пока российские военные не фиксируют отвод украинских войск из Артемовска и оставление ими занимаемых позиций. Вместе с тем у российских сил есть заметные успехи.

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Врио главы ДНР напомнил об освобождении населенного пункта Парасковиевка, что позволяет приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр.

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«По сути, [это] единственная из пяти дорог, которая сейчас является путем снабжения противника», — пояснил Пушилин.

Он также сообщил подробности обстановки в районе Угледара. Дачи в северной части города находятся под контролем ВС РФ, но речи о городских боях пока нет, уточнил политик.

Российские военные, по его словам, улучшили позиции и в Марьинке. Пушилин выразил уверенность, что город освободят в обозримом будущем.