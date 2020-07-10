В Хабаровске не знают, когда будет назначен новый врио главы региона

В правительстве Хабаровского края еще не знают, когда будет назначен исполняющий обязанности руководителя регионального кабмина.

«Пока не известно, когда решится вопрос с назначением исполняющего обязанности главы правительства края. Процедура его назначения также непонятна», — приводит РИА «Новости» слова председателя местного правительства.

В пресс-службе пояснили, что в крае есть две руководящие должности — это губернатор и председатель правительства, они совмещены. Президент назначает врио губернатора, а и. о. председателя правительства назначает действующий губернатор.

«Сергей Фургал не успел вчера никого назначить, об этом он сообщил членам ОНК, которые навестили его в московском изоляторе», — отметил собеседник агентства.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на четверг, 9 июля. Следователи действовали на основании показаний, которые против руководителя региона дали его предполагаемые подельники. Они назвали Фургала заказчиком преступлений. Фургала обвинили в организации убийств и покушении на убийства предпринимателей по уголовным делам 15-летней давности.

Сам губернатор не признает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, сообщили в ОНК.

На сайте change.org появилась петиция с требованием освободить главу региона. В тексте Фургала назвали народным губернатором.