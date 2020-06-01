Врачи попросили срочно закупиться средствами защиты перед второй волной COVID-19

Экспертное сообщество и врачи обратились к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой принять срочные меры для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты ко второй волне коронавируса. Среди предложений врачей введение анонимного анкетирования об обеспеченности средствами защиты.

Врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять срочные меры для обеспечения врачей средствами защиты. Об этом сообщил РБК.

В письме врачи отметили сохраняющийся дефицит средств защиты, в связи с этим они предложили пересмотреть процесс закупки и ввести новые централизованные меры по контролю.

Авторы подчеркнули, что особенно важно обеспечить медицинских работников средствами зашиты перед второй волной коронавируса, которая может наступить осенью.

Для решения проблемы со средствами защиты авторы письма предлагают ввести систему ежедневного централизованного мониторинга объемов производства средств защиты и недельные потребности в больницах. Контроль можно вести также с помощью анонимного анкетирования.

Они также предложили Минздраву разрешить руководителям больниц и поликлиник обращаться за помощью в обеспечении средствами защиты к благотворителям, общественным организациям и СМИ. Потребность в СИЗах можно отображать с помощью публичной интерактивной карты.

Между тем в аппарате министра здравоохранения сказали, что еженедельный мониторинг уже ведется на площадке информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Данные для него предоставляют региональные органы власти.

В Московской области тоже постоянно держат на контроле ситуацию со средствами защиты. Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина подчеркнула, что в Подмосковье нет проблем с запасами средств индивидуальной защиты, все медики получают все необходимое.