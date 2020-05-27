Росздравнадзор рассказал о запасе масок и костюмов в Подмосковье

В Подмосковье нет проблем с запасами средств индивидуальной защиты, все медики получают все необходимое. Об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина Серегина.

Накануне прошло совещание, в котором был затронут вопрос безопасности медицинских работников. По ее словам, конкретно Московская область не обсуждалась в числе регионов, где нет средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Серегина указала, что согласно информации ИЦК (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом), на 22 мая в регионе недельный запас остался лишь по одной позиции — одноразовых защитных костюмов.

«Это не чрезвычайная ситуация, работа ведется, без средств индивидуальной защиты медицинские работники не остаются. Речи о том, что в некоторых областях нет средств защиты, не было», — подчеркнула Серегина.

Она добавила, что СИЗов сегодня «в достатке».

«Мы не видели данных, что сегодня СИЗ в Подмосковье отсутствуют», — отметила заместитель.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в девяти российских регионах остался недельный запас СИЗ. Среди них оказалась и Московская область. После Минздрав региона опроверг эти данные, сообщив, что в медорганизациях и на складах есть необходимый запас всех СИЗов (около 400 тысяч защитных костюмов на 37 дней, 633 тысячи респираторов на 70 дней, 11 тысяч защитных очков на 28 дней, а также 400 тысяч пар бахил на 36 дней). При этом перчаток и масок хватит на два месяца.

В ведомств добавили, что в Подмосковье ведется строгий учет необходимого запаса все средств, а «Мособлмедсервис» централизованно закупает и быстро доставляет в больницы все необходимое.